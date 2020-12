Supermercati e negozi aperti oggi in zona rossa: 27 dicembre 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il decreto del 18 dicembre 2020 ha stabilito le regole da rispettare durante il periodo delle festività natalizie. oggi, 27 dicembre 2020 è l’ultimo giorno del primo blocco di zona rossa su tutto il territorio nazionale. Ecco cosa si potrà fare durante l’ultima domenica del 2020. Domenica 27 dicembre 2020: ecco le regole da rispettare oggi, 27 dicembre 2020, è l’ultimo giorno di zona rossa del primo blocco imposto dal Governo italiano per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. Il Decreto Natale stabiliva una zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Il decreto del 18ha stabilito le regole da rispettare durante il periodo delle festività natalizie., 27è l’ultimo giorno del primo blocco disu tutto il territorio nazionale. Ecco cosa si potrà fare durante l’ultima domenica del. Domenica 27: ecco le regole da rispettare, 27, è l’ultimo giorno didel primo blocco imposto dal Governo italiano per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. Il Decreto Natale stabiliva unanei giorni del 24, 25, 26, 27, 31...

