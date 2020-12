Superbonus 110%: volano per l’Edilizia sostenibile (Di domenica 27 dicembre 2020) di Domenico Armillei. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale sull’energia si stima che gli edifici esistenti siano responsabili di oltre il 40% del consumo totale di energia primaria nel mondo e del 24% delle emissioni globali di biossido di carbonio. Ciò comporta i cambiamenti climatici con effetti anche sulla salute umana. Investire in una casa sostenibile oggi non è più particolarmente oneroso. Lo Stato offre a tal fine numerosi incentivi fiscali con i vari bonus, che possono arrivare anche ad un rimborso totale della spesa. Si percepisce un entusiasmo fortissimo degli italiani, da nord a sud, di aderire al Superbonus 110% (entro 30 Giugno 2022 sarà difficile che milioni di persone interessate ad aderire riusciranno a farlo) e poter rendere la propria casa a impatto zero, ma è innegabile che questo importante ... Leggi su ilparagone (Di domenica 27 dicembre 2020) di Domenico Armillei. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale sull’energia si stima che gli edifici esistenti siano responsabili di oltre il 40% del consumo totale di energia primaria nel mondo e del 24% delle emissioni globali di biossido di carbonio. Ciò comporta i cambiamenti climatici con effetti anche sulla salute umana. Investire in una casaoggi non è più particolarmente oneroso. Lo Stato offre a tal fine numerosi incentivi fiscali con i vari bonus, che possono arrivare anche ad un rimborso totale della spesa. Si percepisce un entusiasmo fortissimo degli italiani, da nord a sud, di aderire al(entro 30 Giugno 2022 sarà difficile che milioni di persone interessate ad aderire riusciranno a farlo) e poter rendere la propria casa a impatto zero, ma è innegabile che questo importante ...

