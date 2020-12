Su Rai3 sputano nel milkshake di Aurora Ruffino

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 dicembre 2020)Nuovi abbozzi di fiction spuntano in questo periodo natalizio, sul web e in tv. Questa notte alle 24.20 tocca a Mi hanno sputato nel, puntata pilota che andrà in onda su Rai 3 e disponibile su Rai Play, con protagonista principale. Prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tapeless Film con la regia di Beppe Tufarulo e Carolina Cavalli, che ne è anche autrice, il pilota ha vinto la prima edizione del Premio Solinas Experimenta Serie, un concorso in collaborazione con Rai Fiction che dà accesso a un percorso di formazione per la selezione e lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, finalizzati alla realizzazione di un pilota di serie. Mi hanno sputato nelracconta in modo ironico e contemporaneo la crisi dei 25 anni, ...