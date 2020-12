Studio europeo: le scuole chiuse fanno più male che bene. Scarso impatto sui contagi ma contraccolpi sul benessere dei ragazzi (Di domenica 27 dicembre 2020) scuole di ogni ordine e grado assolte: non contribuiscono a diffondere il Covid19. La sentenza è del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) che ha appena pubblicato uno Studio sull’argomento. “Il ritorno nelle aule scolastiche a metà agosto in diversi paesi è coinciso con un generale rilassamento delle altre misure restrittivi in molti paesi, e non appare quindi essere stato un motore di contagio nella seconda ondata di casi osservata in molti stati europei ad ottobre”, si legge nel documento. Tutto questo a patto che nelle scuole vengano applicati i protocolli di sicurezza Lo Studio non considera il possibile impatto della variante inglese, di cui al momento non si hanno dati sufficientemente ampi ed attendibili. Ammette che la chiusura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020)di ogni ordine e grado assolte: non contribuiscono a diffondere il Covid19. La sentenza è del Centroper il controllo delle malattie (Ecdc) che ha appena pubblicato unosull’argomento. “Il ritorno nelle aule scolastiche a metà agosto in diversi paesi è coinciso con un generale rilassamento delle altre misure restrittivi in molti paesi, e non appare quindi essere stato un motore dio nella seconda ondata di casi osservata in molti stati europei ad ottobre”, si legge nel documento. Tutto questo a patto che nellevengano applicati i protocolli di sicurezza Lonon considera il possibiledella variante inglese, di cui al momento non si hanno dati sufficientemente ampi ed attendibili. Ammette che la chiusura delle ...

