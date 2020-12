Striscia la Notizia | Enzo Iacchetti rivela il suo momento oscuro | “Situazione drammatica | non lavoravo più”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 27 dicembre 2020) Con il ritorno in tv alla guida dilasi chiude un periodo particolarmente difficile per, che in un’intervista concessa in collegamento al Verissimo di Silvia Toffannin hato per la prima volta quanto questo terribile 2020 sia andato a influire sulla serenità della sua vita privata. Il comico e presentatore … L'articolo proviene da Velvet Gossip.