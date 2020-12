Strage di Viareggio, l’appuntamento con i familiari delle vittime in vista della sentenza: “La vita è l’arte dell’incontro”. La diretta (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il successo di partecipazione del primo appuntamento dedicato ai “fatti”, con la partecipazione dell’ingegnere Fabrizio D’Errico che ha mostrato in diretta la ricostruzione della dinamica dell’incidente ferroviario di Viareggio, la Onlus Il mondo che vorrei, realtà nata dalla volontà delle famiglie delle vittime della Strage di Viareggio, dove nel 2009 persero la vita 32 persone, ha organizzato il secondo incontro del ciclo di appuntamenti in vista della sentenza della Cassazione, prevista per l’8 gennaio. Il tema centrale della serata sarà “La vita è l’arte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il successo di partecipazione del primo appuntamento dedicato ai “fatti”, con la partecipazione dell’ingegnere Fabrizio D’Errico che ha mostrato inla ricostruzionedinamica dell’incidente ferroviario di, la Onlus Il mondo che vorrei, realtà nata dalla volontàfamigliedi, dove nel 2009 persero la32 persone, ha organizzato il secondo incontro del ciclo di appuntamenti inCassazione, preper l’8 gennaio. Il tema centraleserata sarà “La...

