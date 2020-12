Strage di Gruaro del 1933 e vaccino anti Covid: i complottisti usano la parola “sperimentale” a caso (Di domenica 27 dicembre 2020) Pur non avendo alcuna attinenza con l’argomento che andremo a trattare, nell’articolo in cui facevamo chiarezza su un aforisma attribuito a Bettino Craxi abbiamo parlato della semplificazione operata dai disinformatori per creare contenuti e riproporli al proprio bacino d’utenza, muovendo in questo modo l’opinione su un dato argomento che sia sensibile al bias di conferma ricercato. L’opera di semplificazione trova terreno fertile soprattutto in termini di salute e sistema sanitario. Dal 31 dicembre 2019 il mondo ha trovato nel Covid-19 un nuovo nemico, e da subito il topic è diventato pane quotidiano dei complottisti per creare un vero e proprio transatlantico di disinformazione. Oggi i nostri lettori ci segnalano una nostra vecchia conoscenza. Nel 1933 avvenne ciò che è noto nella storia della Medicina e non solo ... Leggi su bufale (Di domenica 27 dicembre 2020) Pur non avendo alcuna attinenza con l’argomento che andremo a trattare, nell’articolo in cui facevamo chiarezza su un aforisma attribuito a Bettino Craxi abbiamo parlato della semplificazione operata dai disinformatori per creare contenuti e riproporli al proprio bacino d’utenza, muovendo in questo modo l’opinione su un dato argomento che sia sensibile al bias di conferma ricercato. L’opera di semplificazione trova terreno fertile soprattutto in termini di salute e sistema sanitario. Dal 31 dicembre 2019 il mondo ha trovato nel-19 un nuovo nemico, e da subito il topic è diventato pane quotidiano deiper creare un vero e proprio transatlco di disinformazione. Oggi i nostri lettori ci segnalano una nostra vecchia conoscenza. Nelavvenne ciò che è noto nella storia della Medicina e non solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Gruaro Strage di Gruaro del 1933 e vaccino anti Covid: i complottisti usano la parola “sperimentale” a caso Bufale.net Mille vittime in provincia, a Natale 670 chiamate d'emergenza al 118

