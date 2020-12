Stefano Bettarini critica l’ostentazione dei baci lesbo/gay al GF VIP 5 e viene travolto dalla polemica (Di domenica 27 dicembre 2020) Stefano Bettarini la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP 5 non l’ha proprio digerita. Da oltre un mese ormai, continua a parlare sui social di grande complotto, di ingiustizia. Ha anche detto di non venire più invitato in tv da quando al GF gli è stata data l’etichetta di bestemmiatore. Continua a postare sui social video che dimostrano come per altri non ci sia stato lo stesso trattamento ( e forse questa è una delle poche cose su cui ha ragione). Ieri poi, si è reso protagonista di una vera e propria polemica innescata dalla pubblicazione di alcune storie sui social. Bettarini ha puntato il dito contro l’ostentazione dei baci tra persone dello stesso sesso nella casa. Che sia per gioco o meno, secondo Bettarini, anche chi non è omofobo, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 dicembre 2020)la sua eliminazione dal Grande Fratello VIP 5 non l’ha proprio digerita. Da oltre un mese ormai, continua a parlare sui social di grande complotto, di ingiustizia. Ha anche detto di non venire più invitato in tv da quando al GF gli è stata data l’etichetta di bestemmiatore. Continua a postare sui social video che dimostrano come per altri non ci sia stato lo stesso trattamento ( e forse questa è una delle poche cose su cui ha ragione). Ieri poi, si è reso protagonista di una vera e propriainnescatapubblicazione di alcune storie sui social.ha puntato il dito controdeitra persone dello stesso sesso nella casa. Che sia per gioco o meno, secondo, anche chi non è omofobo, come ...

