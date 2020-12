Sportive e cabrio - Le novità del 2021 ad alto tasso di adrenalina - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 dicembre 2020) Non c'è crisi per il lusso, nemmeno in questi mesi di emergenza sanitaria. Lo dimostrano i tanti modelli che vedremo nei prossimi mesi, raccolti nella nostra galleria di immagini: parliamo di supercar, hypercar, scoperte e berline-coupé ad alte prestazioni, ma anche di hot hatch e Suv pepate, con tanti cavalli e tecnologie sopraffine, in diversi casi equipaggiate con powertrain ibridi, se non addirittura elettrici. Per saperne di più, dopo aver sfogliato ledella nostra rassegna, vi invitiamo a leggere il supplemento Q, in regalo con Quattroruote di gennaio.