Soul | un mondo di musica e seconde possibilità

Soul non è solo un film per bambini. Questa è la prima cosa che viene in mente anche ad uno spettatore medio, dopo aver visto il nuovo brillante prodotto di casa Pixar disponibile su Disney+, senza alcun costo aggiuntivo, dal 25 Dicembre. La Pixar continua a lavorare sulla falsa riga del bellissimo Inside Out, cercando di analizzare qualcosa che vada oltre ciò che siamo abituati a vedere. Con Soul, la Pixar ci porta su un altro piano di lettura, che forse, potrebbe sembrare pò troppo complesso per dei bambini. Nonostante i film d'animazione cerchino sempre di avere un pubblico trasversale, è inevitabile che generalmente puntino a riscuotere maggior successo tra i più piccoli. In un certo senso, Soul tenta di fare il processo opposto. L' obiettivo è quello di creare un film per famiglie, capace di divertire i giovanissimi spettatori ...

