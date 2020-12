“Soul”: lo scopo della vita e dei sogni, scintilla dell’anima (Di domenica 27 dicembre 2020) In questo Natale così speciale, anche le tradizioni familiari sono stravolte. Per la prima volta, infatti, il film di animazione che di solito veniva visto al cinema insieme a tutta la famiglia, è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney+ la sera di Natale. Walt Disney Company conferma così la linea di distribuzione attuata con il live action di Mulan e bypassa le sale cinematografiche portando Soul, attesa pellicola, direttamente sullo schermo di casa. Dai produttori di alcuni dei grandi successi recenti della Disney Pixar, ovvero Monster & CO., Inside Out, Coco e Up, Soul segue il filone “metafisico” della vita oltre la vita concludendo una trilogia esistenziale, attraverso la bravura dei disegnatori, ma anche degli sceneggiatori e dei musicisti così come del suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) In questo Natale così speciale, anche le tradizioni familiari sono stravolte. Per la prima volta, infatti, il film di animazione che di solito veniva visto al cinema insieme a tutta la famiglia, è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney+ la sera di Natale. Walt Disney Company conferma così la linea di distribuzione attuata con il live action di Mulan e bypassa le sale cinematografiche portando, attesa pellicola, direttamente sullo schermo di casa. Dai produttori di alcuni dei grandi successi recentiDisney Pixar, ovvero Monster & CO., Inside Out, Coco e Up,segue il filone “metafisico”oltre laconcludendo una trilogia esistenziale, attraverso la bravura dei disegnatori, ma anche degli sceneggiatori e dei musicisti così come del suo ...

