"Sono certo che ci sia, ma...". L'amore segreto di Barbara D'Urso, bomba atomica del re del gossip (Di domenica 27 dicembre 2020) Barbara d'Urso è una certezza, sempre: a Canale 5 hanno bisogno di coprire una serata? Arriva lei con Live-Non è la d'Urso. Vanno tagliati i costi? Lei lo fa aumentando pure le ore di tv. Pomeriggio 5, Domenica Live e la sua serata della domenica. Lei non demorde: «Come un soldatino», dice in tv. Più che un soldatino, un generale, ma con una quarta (naturale) di reggiseno. Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c'è, ma sfugge.

Ultime Notizie dalla rete : Sono certo Udinese, Samir: “Il mio messaggio alla squadra. Classifica? Sono certo di una cosa” Mediagol.it Vaccino Covid, alcuni punti fermi ci sono. Un consiglio: facciamolo!

In questi giorni si parla tantissimo di vaccinazioni anti-Covid. Da un lato la speranza di sconfiggere questa pandemia che ha cambiato la nostra quotidianità, dall’altro la paura, puntuale e inevitabi ...

Vaccino day: all’ospedale Misericordia stamani si iniettano le prime 45 dosi

Le fiale arriveranno da Firenze e medici, infermieri, Oss e farmacisti riceveranno in anteprima lo “scudo” contro il Covid ...

