Sondaggi politici elettorali fine 2020: Lega rimane in testa (Di domenica 27 dicembre 2020) Ultimi Sondaggi politici elettorali in questi giorni di fine anno. 25,4% per Salvini, 20,3% per il PD. La Lega rimane il primo partito. Giorni di Sondaggi politici elettorali. Il 2020 si chiude con i dati aggiornati sulle intenzione di voto dei cittadini. Effettuati da società demoscopiche, i Sondaggi si basano su rilevazioni effettuate su un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 dicembre 2020) Ultimiin questi giorni dianno. 25,4% per Salvini, 20,3% per il PD. Lail primo partito. Giorni di. Ilsi chiude con i dati aggiornati sulle intenzione di voto dei cittadini. Effettuati da società demoscopiche, isi basano su rilevazioni effettuate su un L'articolo proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : ++ SALVINI TORNA A SORRIDERE: LA LEGA CRESCE NEI SONDAGGI E SPAVENTA TUTTI GLI ALTRI PARTITI ++ - Danireport : RT @giulezio2: @aniello7779 @gladiatoremassi non pare #MA documento vecchio ma sempre valido - luispist : @MraCnz @Corriere ritornando sul discorso, personalmente non credo nei sondaggi, facendo una veloce ricerca ho trov… - FabrizioLONGO19 : @Raffael31870221 E in concomitanza cresce nei sondaggi di preferenza di voto, poi ci lamentiamo dei politici ma sono lo specchio di noi. - SacchiGg : RT @AndreaAndrei10: @francofontana43 L'unica cosa che conta è la coerenza della sua battaglia politica ad i valori di democrazia e tutela d… -