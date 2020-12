Somiglianza tra Angelica Berretta e Valentina Rapisarda (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ma solo a me Angelica Berretta, quella bella ragazza che era venuta a Uomini e Donne per conoscere Nicola Vivarelli, nei tratti fa venire in mente Valentina Rapisarda? Davide Che ne ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ma solo a me, quella bella ragazza che era venuta a Uomini e Donne per conoscere Nicola Vivarelli, nei tratti fa venire in mente? Davide Che ne ...

opaleggiante : io e bf guardando harry potter e i doni della morte ci siamo messi a discutere per metà film sulla somiglianza tra gli occhi di harry e lily - malfoyslover : la somiglianza tra harry e james in questo film mi fa piangere #HarryPotter - xflyawaystew : Vedo una certa somiglianza tra Balca che parla da sola e Sonia del #GFVIP Ahahahahaah #kalbimoldun - CordioliMirco : RT @MarcoSanavia1: La somiglianza tra Tommaso Zorzi ed il Gesù del film di Pasolini “Il Vangelo secondo Matteo” è stupefacente. https://t.c… - WallyWallygator : @adr1ano82 Dovrebbe (credo) essere una cosa abbastanza semplice. A me piace la figa ma, non per questo mi piacciono… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Angelica Berretta e Valentina Rapisarda Isa e Chia Tina Cipollari, spunta lo scatto inedito con la sorella: due gocce d’acqua

Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? Sul profilo Instagram dell’opinionista, uno scatto che mostra la loro incredibile somiglianza. Il nome di Tina Cipollari è ormai da tanti anni ...

MotoGP | Brivio: “Suzuki era come Yamaha di 20 anni fa”

Intervistato dal sito tedesco Speedweek, è stato lui stesso a spiegare le somiglianze tra le due avventure. “Quando sono arrivato in Suzuki, probabilmente era come con la Yamaha 15 o 20 anni fa – ha ...

Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari? Sul profilo Instagram dell’opinionista, uno scatto che mostra la loro incredibile somiglianza. Il nome di Tina Cipollari è ormai da tanti anni ...Intervistato dal sito tedesco Speedweek, è stato lui stesso a spiegare le somiglianze tra le due avventure. “Quando sono arrivato in Suzuki, probabilmente era come con la Yamaha 15 o 20 anni fa – ha ...