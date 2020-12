Smart mobility e micromobilità: il mondo cambia, Salerno no (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Adeguamento delle infrastrutture urbane alle esigenze della Smart mobility e della micromobilità. Condivisione del nuovo modo di concepire tempo e spazio. Mentre, anche in Italia, molte città adeguano se stesse (Milano e Roma-Grab su tutte), Salerno sceglie di restare ancorata alle logiche di epoche passate. Opta per il modello di attrazione delle auto in centro (parcheggi e box auto in costruzione) senza mostrare attenzione alla micomoobilità ed alla mobilità sostenibile. Chiusa pietosamente la esperienza ‘rent-a-bike’ – restano le pensiline a futura memoria del (mancato) utilizzo delle bici – le uniche eccezioni sono la colonnina di ricarica elettrica di piazza della Concordia (foto a lato) e l’abbozzo di pista ciclabile sui tratti di lungomare del centro e di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Adeguamento delle infrastrutture urbane alle esigenze dellae della. Condivisione del nuovo modo di concepire tempo e spazio. Mentre, anche in Italia, molte città adeguano se stesse (Milano e Roma-Grab su tutte),sceglie di restare ancorata alle logiche di epoche passate. Opta per il modello di attrazione delle auto in centro (parcheggi e box auto in costruzione) senza mostrare attenzione alla micomoobilità ed alla mobilità sostenibile. Chiusa pietosamente la esperienza ‘rent-a-bike’ – restano le pensiline a futura memoria del (mancato) utilizzo delle bici – le uniche eccezioni sono la colonnina di ricarica elettrica di piazza della Concordia (foto a lato) e l’abbozzo di pista ciclabile sui tratti di lungomare del centro e di ...

