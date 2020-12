Simon & the Stars a Domenica In: ecco le anticipazioni dell’Oroscopo 2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Oggi, Domenica 27 dicembre 2020, in diretta su Rai 1 dalle 14, per la sedicesima puntata Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti: tutti con grandi storie e racconti di vita. Da Roberto Bolle, passando allo spazio dedicato alla musica con Massimo Ranieri e Clementino, per non tralasciare poi il focus sull’attualità e informazione. Non mancherà però in chiusura lo spazio dedicato all’Oroscopo 2021. In studio ci sarà il noto astrologo Simon & The Stars, pronto a svelare alcune anticipazioni sull’anno che sta per arrivare. Come andrà il 2021 per i segni zodiacali? Quali saranno quelli fortunati? Sarà un anno di rinascita? Leggi anche: anticipazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata diIn. Oggi,27 dicembre 2020, in diretta su Rai 1 dalle 14, per la sedicesima puntata Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti: tutti con grandi storie e racconti di vita. Da Roberto Bolle, passando allo spazio dedicato alla musica con Massimo Ranieri e Clementino, per non tralasciare poi il focus sull’attualità e informazione. Non mancherà però in chiusura lo spazio dedicato all’Oroscopo. In studio ci sarà il noto astrologo; The, pronto a svelare alcunesull’anno che sta per arrivare. Come andrà ilper i segni zodiacali? Quali saranno quelli fortunati? Sarà un anno di rinascita? Leggi anche:...

Ultime Notizie dalla rete : Simon & Civitanova da battere. Simon: "Non ci rilassiamo" La Gazzetta dello Sport Oroscopo 2021, Simon & The Stars: “Incredibile coincidenza nel giorno del vaccino anti-Covid. Non succedeva da 800 anni”

Come sempre, questi sono i giorni in cui gli astrologi alzano gli occhi verso il cielo e scrutano le stelle per fare le loro previsioni: il primo ad anticiparle è Simon & The Stars che, in ...

