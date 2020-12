SEX AND THE CITY tornerà (ma senza Samantha?)

Leggi su tvsoap

(Di domenica 27 dicembre 2020) Un ritorno di Sex and theJones potrebbe esser fattibile? Beh, a quanto pare sembra proprio di sì! Stando almeno a quanto riportato dal New York Post, la celebre serie con protagoniste le “ragazze” newyorkesi più iconiche del mondo starebbe per tornare davvero ma purtroppoKim Cattrall! La celebre serie creata da Darren Star sulla base dei romanzi di Candace Bushnell, dopo sei stagioni su HBO e due lungometraggi al cinema, potrebbe tornare con un nuovo ciclo di episodi per HBO Max (dove è in arrivo il reboot di Gossip Girl) per continuare a raccontare le vite di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York in questa epoca storica molto importante. Qualche mese fa, l’attrice Sarah Jessica Parker aveva espresso il suo desiderio di tornare nei panni di Carrie per vedere il suo alter ego e le ...