Serie B, tutto pronto per Brescia-Empoli: le formazioni ufficiali del match del ‘Rigamonti’ (Di domenica 27 dicembre 2020) tutto pronto per Brescia-Empoli.Alle 18.00, rondinelle e azzurri saranno impegnate nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: un faccia a faccia tra due squadre che stanno vivendo un momento totalmente differente. L'Empoli, nonostante il pari interno contro la Reggiana, ha vissuto un ottimo avvio di stagione, che vede la squadra toscana al secondo posto in classifica, a soli 4 punti dalla capolista Salernitana; situazione diversa in classifica per il Brescia: undicesimo in graduatoria, con 18 punti. La gara in programma allo Stadio 'Mario Rigamonti', dunque, potrebbe mettere in palio tre punti importanti, sia in chiave playoff che per la promozione diretta.Serie B, al via la 15a giornata: designazioni ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020)per.Alle 18.00, rondinelle e azzurri saranno impegnate nelvalevole per la quindicesima giornata del campionato diB: un faccia a faccia tra due squadre che stanno vivendo un momento totalmente differente. L', nonostante il pari interno contro la Reggiana, ha vissuto un ottimo avvio di stagione, che vede la squadra toscana al secondo posto in classifica, a soli 4 punti dalla capolista Salernitana; situazione diversa in classifica per il: undicesimo in graduatoria, con 18 punti. La gara in programma allo Stadio 'Mario Rigamonti', dunque, potrebbe mettere in palio tre punti importanti, sia in chiave playoff che per la promozione diretta.B, al via la 15a giornata: designazioni ...

