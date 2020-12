Serie B, probabili formazioni della 15a giornata (Di domenica 27 dicembre 2020) La Serie B torna in campo oggi per la 15a giornata di campionato. Si inizia con l’anticipo delle 12 e 30 tra Reggiana e Reggina. Il programma della giornata prevede poi 6 gare alle 15 più due posticipi, uno alle 18 e l’altro alle 21. La gara tra Chievo e Cittadella è stata rinviata a data da destinarsi per i numerosi casi di Covid-19 registrati tra i calciatori del Cittadella. Lecce-Vicenza sarà trasmessa anche in chiaro su Raisport, tutte le altre gare in diretta ed esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Ecco le probabili formazioni di Serie B. Serie B probabili formazioni Reggiana – Reggina (ore 12.30) Nell’anticipo delle 12 e 30 la Reggiana ospita la Reggina. I padroni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) LaB torna in campo oggi per la 15adi campionato. Si inizia con l’anticipo delle 12 e 30 tra Reggiana e Reggina. Il programmaprevede poi 6 gare alle 15 più due posticipi, uno alle 18 e l’altro alle 21. La gara tra Chievo e Cittaè stata rinviata a data da destinarsi per i numerosi casi di Covid-19 registrati tra i calciatori del Citta. Lecce-Vicenza sarà trasmessa anche in chiaro su Raisport, tutte le altre gare in diretta ed esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Ecco lediB.Reggiana – Reggina (ore 12.30) Nell’anticipo delle 12 e 30 la Reggiana ospita la Reggina. I padroni ...

infoitsport : Cosenza-Pisa, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Reggiana-Reggina, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Frosinone-Pordenone, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Lecce-Vicenza, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Venezia-Salernitana, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -