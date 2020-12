(Di lunedì 28 dicembre 2020) Successo delsul campo della Cremonese nel match diB che ha chiuso la quindicesima giornata. Brianzoli che hanno vinto con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Barillà nel primo tempo e di Frattesi nel finale.I grigiorossi, erano imbattuti tra le mura amiche da quattro partite, mentre i biancorossi, erano reduci dalla sconfitta per 3-2 nell'ultima trasferta di campionato a Pescara. Tre punti importanti per gli uomini di Brocchi che risalgono in classifica fino al terzo posto con 26 punti. La Cremonese invece resta al quindicesimo posto.caption id="attachment 1066881" align="alignnone" width="575" Cremonese-(Instagram)/caption ITA Sport Press.

DanyForsy96 : RT @sportface2016: #SerieB 2020/2021: il #Monza passa 2-0 allo Zini di Cremona e agguanta il terzo posto #CREMON - ItaSportPress : Serie B, il Monza passa a Cremona - - sportli26181512 : Barillà-Frattesi gol, il Monza vola: piegata la Cremonese, è terzo posto: Barillà-Frattesi gol, il Monza vola: pieg… - angezarra49 : Il #Monza trionfa nel posticipo della 15^ giornata. I brianzoli superano in trasferta la #Cremonese #SerieBKT…

