Serie B, Cremonese-Monza è sfida tra Braida e Galliani, amici al Milan (Di domenica 27 dicembre 2020) La grande notte è finalmente arrivata. Ore 21, stadio Zini, Cremonese contro Monza. Cioè: Ariedo Braida contro Adriano Galliani. Inutile girarci attorno: per gli interessati non sarà una partita come ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 dicembre 2020) La grande notte è finalmente arrivata. Ore 21, stadio Zini,contro. Cioè: Ariedocontro Adriano. Inutile girarci attorno: per gli interessati non sarà una partita come ...

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #CremoneseMonza è #Braida vs #Galliani. La sfida tra amici a tinte rossonere #SerieB - sportli26181512 : Cremonese-Monza è Braida-Galliani: la sfida tra amici a tinte rossonere: Cremonese-Monza è Braida-Galliani: la sfid… - Gazzetta_it : #CremoneseMonza è #Braida vs #Galliani. La sfida tra amici a tinte rossonere #SerieB - zazoomblog : Diretta- Cremonese Monza (Serie B) streaming video DAZN: Derby lombardo cruciale - #Diretta- #Cremonese #Monza #(S… - VaneJuice : @Veronique__94 @OfficialUSLecce Guarda non so neanche io, anche in serie a l'anno scorso era così, ma contro venezi… -