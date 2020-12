Serie A, calciomercato Torino: sondaggio per Pulgar (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultimo posto in classifica dice tutto: il Torino di Marco Giampaolo è senza ombra di dubbio la sorpresa, in negativo, di questa prima parte di campionato. Il tecnico ex Sampdoria e Milan gode di tutta la fiducia della società e del presidente Urbano Cairo, nonostante il momento difficilissimo della squadra. Ma con l’arrivo del nuovo anno, con il calciomercato invernale alle porte, i nomi sul taccuino del ds Davide Vagnati non possono che essere numerosi. In particolare a centrocampo, dove i granata sembrano soffrire maggiormente dal punto di vista qualitativo. Il sogno si chiama Lucas Torreira, ma Erik Pulgar potrebbe essere un obiettivo più realistico. Sogno Torreira, sondaggio per Pulgar Per dare qualità al centrocampo il sogno si chiama Lucas Torreira: il giocatore di proprietà dell’Arsenal, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultimo posto in classifica dice tutto: ildi Marco Giampaolo è senza ombra di dubbio la sorpresa, in negativo, di questa prima parte di campionato. Il tecnico ex Sampdoria e Milan gode di tutta la fiducia della società e del presidente Urbano Cairo, nonostante il momento difficilissimo della squadra. Ma con l’arrivo del nuovo anno, con ilinvernale alle porte, i nomi sul taccuino del ds Davide Vagnati non possono che essere numerosi. In particolare a centrocampo, dove i granata sembrano soffrire maggiormente dal punto di vista qualitativo. Il sogno si chiama Lucas Torreira, ma Erikpotrebbe essere un obiettivo più realistico. Sogno Torreira,perPer dare qualità al centrocampo il sogno si chiama Lucas Torreira: il giocatore di proprietà dell’Arsenal, ...

