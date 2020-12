«Se potessi mi vaccinerei domani»

Leggi su panorama

(Di domenica 27 dicembre 2020) Che il Natale 2020 sarebbe stato un Natale diverso da sempre lo sapevamo da mesi. Città deserte al chiaro di una luna sinistra, con una desolazione che ha serpeggiato tra qualche abete illuminato e funzioni religiose anticipate, in un'atmosfera surreale postapocalittica. Immagini che rimarranno per sempre nella nostra memoria. A nulla sono valsi gli schizofrenici lockdown dettati da confusi DPCM, forse illegittimi, certamente contraddittori, che hanno dettato un'inquietante up e down alla curva epidemiologica, permettendo assembramenti il giorno prima e chiusure totali il giorno dopo. Ed è così che dopo un anno intero a chiuderci in casa, rinunciando a vita, affetti e certezze economiche nella speranza di debellare la pandemia, ci ritroviamo sull'orlo della terza ondata della crisi pandemica. Ma mentre è ormai fatale pensare al peggio, le prime 10.000 dosi di vaccino anti- Covid ...