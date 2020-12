Scorzette d’arancia al cioccolato: dalla Sicilia con passione (Di domenica 27 dicembre 2020) Scorzette di arancia al cioccolato. Ricetta di Alessandra Dammone e foto di Antonino Bartuccio, tratte da “Sweet Sicily”, Sime Books. INGREDIENTI200 g scorze arance biologiche 200 g acqua200 g zuccheroacqua per sbianchirecioccolato fondente Procedimento Lavare le arance ed eliminare le calotte superiori e inferiori, quindi staccare le scorze in spicchi e tagliarle in modo regolare nel senso dell’altezza. Mettere le Scorzette in una pentola con abbondante acqua fredda, portarle a bollore e cambiare l’acqua. Ripetere questo procedimento tre volte, così da eliminare il gusto amaro dell’albedo. Scolare le Scorzette, quindi porle in un tegame con lo stesso peso di acqua e di zucchero e farle cuocere a fuoco medio fino a canditura. Dopo circa venti minuti, quando le Scorzette ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 dicembre 2020)di arancia al. Ricetta di Alessandra Dammone e foto di Antonino Bartuccio, tratte da “Sweet Sicily”, Sime Books. INGREDIENTI200 g scorze arance biologiche 200 g acqua200 g zuccheroacqua per sbianchirefondente Procedimento Lavare le arance ed eliminare le calotte superiori e inferiori, quindi staccare le scorze in spicchi e tagliarle in modo regolare nel senso dell’altezza. Mettere lein una pentola con abbondante acqua fredda, portarle a bollore e cambiare l’acqua. Ripetere questo procedimento tre volte, così da eliminare il gusto amaro dell’albedo. Scolare le, quindi porle in un tegame con lo stesso peso di acqua e di zucchero e farle cuocere a fuoco medio fino a canditura. Dopo circa venti minuti, quando le...

