Sci Alpino | Marta Bassino | “Mi sento carica per Semmering”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020)è in un momento d’oro. Questa sembra essere, finalmente, la stagione della consacrazione per la sciatrice azzurra e, a, è chiamata a dimostrare di potersi giocare la coppa di specialità: “Da Val d’Ise’re ho messo gli sci un solo giorno, mi ha consentito di migliorare tantissimo dal punto di vista fisico, stanno per arrivare gare importanti e c’è voluto un po’ di riposo perchè l’inverno è appena iniziato. Non ho gareggiato molte volte qui a, però ricordo che la parte alta è piuttosta piatta, sotto invece è abbastanza impegnativa, bisogna continuare a mollare, cercare di sciare. Due anni fa mi piazzai sesta, sono abbastanza decisa a farmi diventare simpatica anche questa pista”. Non solo la carriera, ma anche la vita privata procede a gonfie vele: “Sono diventata zia di Pietro da pochi ...