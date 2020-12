Sci alpino, Guglielmo Bosca ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro nella caduta di ieri (Di domenica 27 dicembre 2020) Proseguirà oggi, domenica 27 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà la seconda prova cronometrata della terza discesa maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, con otto azzurri. Saranno infatti al cancelletto di partenza Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder, ma non Guglielmo Bosca, che sarebbe dovuto partire con il numero 59. L’azzurro, infatti, nella caduta di ieri nel corso della prima prova cronometrata, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con possibili lesioni. Secondo quanto fa sapere la FISI sul proprio sito ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Proseguirà oggi, domenica 27 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 11.30 si terrà la seconda prova cronometrata della terza discesa maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, con otto azzurri. Saranno infatti al cancelletto di partenza Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder, ma non, che sarebbe dovuto partire con il numero 59. L’azzurro, infatti,dinel corso della prima prova cronometrata, ha riportato unalcon possibili lesioni. Secondo quanto fa sapere la FISI sul proprio sito ...

