Sci alpino, Dominik Paris ed il rapporto speciale con la Stelvio. La stagione dell’azzurro può svoltare a Bormio (Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Bormio, la seconda casa di Dominik Paris. Il campione altoatesino ha un feeling davvero speciale con la località lombarda, visto che sulla mitica Stelvio ci ha vinto per sei volte in carriera, cinque delle quali in discesa, specialità nella quale è imbattuto dal 2017. Un dominio incontrastato per l’azzurro, un amore viscerale con una pista storica, una simbiosi indissolubile tra il velocista e la sua discesa preferita. Il primo successo di Dominik a Bormio è datato 2012, poi quello del 2017 e le due doppiette del 2018 (una in superG) e del 2019, con il trionfo in entrambe le discese disputate. Un filotto di vittorie davvero eccezionale e che rendono Paris il favorito soprattutto per ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di scifa tappa a, la seconda casa di. Il campione altoatesino ha un feeling davverocon la località lombarda, visto che sulla miticaci ha vinto per sei volte in carriera, cinque delle quali in discesa, specialità nella quale è imbattuto dal 2017. Un dominio incontrastato per l’azzurro, un amore viscerale con una pista storica, una simbiosi indissolubile tra il velocista e la sua discesa preferita. Il primo successo diè datato 2012, poi quello del 2017 e le due doppiette del 2018 (una in superG) e del 2019, con il trionfo in entrambe le discese disputate. Un filotto di vittorie davvero eccezionale e che rendonoil favorito soprattutto per ...

