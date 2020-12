Sci alpino | Dominik Paris c’è! Segnali importanti nella seconda prova a Bormio

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ryan Cochran-Siegle ha un feeling eccezionale con la pista Stelvio e, dopo essere stato il miglioreprimacronometrata andata in scena ieri, ha siglato il miglior tempodella discesa libera di, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Lo statunitense ha letto benissimo il tracciato della località valtellinese, oggi illuminata da uno splendido sole, e ha firmato il cronometro su 1:58.38. L’americano, sceso con il pettorale numero 15, potrà sicuramente dire la suadiscesa in programma martedì 29 dicembre, anche se il programma è possibile di ulteriori variazioni (domani è previsto il superG, ma potrebbe slittare tutto di un giorno perchénotte sono annunciati 30 ...