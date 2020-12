Sci alpino | Bormio 2020 | sarà sfida USA-Norvegia? Francia terza incomoda L’Italia spera

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) E’ stata la pista degli austriaci, degli americani, degli italiani, almeno in Coppa del Mondo, dal 1993. Oggi lasembra essere a due, tra “yankees” e norvegesi (con i francesi possibili outsider). La pista “Stelvio”, incastonata quest’anno in uno scenario invernale incantevole, è un’altra cosa rispetto alle pur competitive Oreiller-Killy (Val d’Isere) e Saslong (Gardena), teatro dei primi due episodi veloci stagionali maschili. Domani e martedì, su quello che per molti è il “tracciato più difficile del mondo”,tempo di terzo superG elibera dell’annata (sempre alle 11.30, diretta RaiSport ed Eurosport). Il fondo è duro e compatto, le condizioni perfette. Persino troppo difficili, per chi è reduce da prove diverse su piste diverse. La prima prova cronometrata, ieri, ha evidenziato ancora una volta come la squadra veloce ...