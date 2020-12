Sci alpino, Bernadette Schild perseguitata dalla sfortuna: rottura del crociato sinistro, stagione finita (Di domenica 27 dicembre 2020) Bernadette Schild si è infortunata gravemente al ginocchio sinistro durante l’allenamento odierno sul Reiteralm. La sciatrice austriaca si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del menisco, come evidenziato dagli accertamenti effettuati presso l’ospedale di Innsbruck, il cui esito è statto comunicato dalla Federazione austriaca durante una trasmissione televisiva. La quasi 31enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 gennaio) è davvero sfortunatissima: nell’ottobre 2019, in occasione del gigante d’apertura a Soelden, si era rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La salisburghese aveva incominciato regolarmente la nuova stagione, anche se i risultati non erano stati eccellenti. Non si ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020)si è infortunata gravemente al ginocchiodurante l’allenamento odierno sul Reiteralm. La sciatrice austriaca si è procurata ladel legamentoanteriore e una lesione del menisco, come evidenziato dagli accertamenti effettuati presso l’ospedale di Innsbruck, il cui esito è statto comunicatoFederazione austriaca durante una trasmissione televisiva. La quasi 31enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 gennaio) è davverotissima: nell’ottobre 2019, in occasione del gigante d’apertura a Soelden, si era rotta il legamentoanteriore del ginocchio destro. La salisburghese aveva incominciato regolarmente la nuova, anche se i risultati non erano stati eccellenti. Non si ...

