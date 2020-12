Scarica il modulo di consenso per il Vaccino anti Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziata il 27 dicembre anche in Friuli Venezia Giulia la vaccinazione anti Covid-19. In Italia prima di poter essere vaccinati, bisognerà leggere e firmare un apposito modulo di consenso. Tra le note si legge che potrebbero “essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del Vaccino per sviluppare la protezione contro il Covid-19” e che il Vaccino “potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”. Seguono poi le possibili reazioni avverse. Il Vaccino “può essere somministrato a partire dai 16 anni d’età. Non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento”.Sono necessarie due dosi a distanza di 21 giorni. Scarica il modulo di consenso al ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziata il 27 dicembre anche in Friuli Venezia Giulia la vaccinazione-19. In Italia prima di poter essere vaccinati, bisognerà leggere e firmare un appositodi. Tra le note si legge che potrebbero “essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose delper sviluppare la protezione contro il-19” e che il“potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”. Seguono poi le possibili reazioni avverse. Il“può essere somministrato a partire dai 16 anni d’età. Non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento”.Sono necessarie due dosi a distanza di 21 giorni.ildial ...

