Scappato dalla Siria perché gay e massacrato anche in Libano. "Denunciare equivale a una condanna garantita"

Ogni cigolio lo fa tentennare. Quel fremito simile a due cavi d'acciaio tagliati a metà che sfregano l'uno sull'altro. Per poi premere sulla pelle, stridere, lasciare quei solchi nella carne. "Ne ho tre sulla pancia", confessa Mudi, ragazzo Siriano di 20 anni arrivato a Beirut due anni fa, la voce strozzata e le mani aggrappate alla camicia nera. Quando suo padre, uno Sheikh di Aleppo, ha scoperto che il figlio è omosessuale si è riempito le mani con una mazza di ferro e l'ha massacrato. Prima i colpi sul corpo, poi lo sfregio sul basso ventre. Le grida, le imprecazioni, l'arrivo della madre, la porta che si apre, Mudi nudo a terra, la pozza di sangue. "Mi sono dovuto salvare da solo". perché, per la famiglia, lui è "il reietto". La sconfessione. "Quello da uccidere e ripudiare". I suoi fratelli lo costringono a lavorare nell'officina

Ogni cigolio lo fa tentennare. Quel fremito simile a due cavi d'acciaio tagliati a metà che sfregano l'uno sull'altro. Per poi premere sulla pelle, stridere, lasciare quei solchi nella carne. "Ne ho t

