Save the Children in Siria: i bambini sono senza istruzione (Di domenica 27 dicembre 2020) Save the Children in Siria lancia l’allarme: circa la metà dei bambini che frequentava la scuola non ha avuto accesso all’istruzione quest’anno. E non soltanto a causa delle restrizioni imposte per arginare l’epidemia di coronavirus. Determinante è soprattutto un conflitto che porta morte e povertà. Ecco cos’è emerso dall’indagine. Save the Children in Siria cos’ha Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020)theinlancia l’allarme: circa la metà deiche frequentava la scuola non ha avuto accesso all’quest’anno. E non soltanto a causa delle restrizioni imposte per arginare l’epidemia di coronavirus. Determinante è soprattutto un conflitto che porta morte e povertà. Ecco cos’è emerso dall’indagine.theincos’ha

MoliPietro : Save the Children in Siria: i bambini sono senza istruzione - Fed_Conte : @FabianRothschi1 Lo sai vero che ti stai mettendo against chi vuole save the world da LO ?? - AssiElena : RT @MoniaProvvedi: Avete fatto caso che nella pubblicità di 'Save the children' chiedono aiuto per salvare vite dalla polmonite (coronaviru… - InsideMarketing : ?? @amazon e i @Negramaro uniti a supporto del progetto 'Riscriviamo il Futuro' di @SavetheChildren, il programma pe… - RizziRes : RT @MoniaProvvedi: Avete fatto caso che nella pubblicità di 'Save the children' chiedono aiuto per salvare vite dalla polmonite (coronaviru… -