Sanremo 2021: pubblico e artisti su Costa Smeralda, scoppia la polemica (Di domenica 27 dicembre 2020) Arriva la conferma Rai: pubblico e cast artistico di Sanremo 2021 su una nave di Costa Crociere. La polemica: "Quanto costerebbe un'operazione del genere?". (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)Se la notizia lanciata a Natale da Dagospia poteva sembrarvi un'assurdità, sappiate che ora è arrivata la conferma: la Rai ha preso ufficialmente in considerazione l'ipotesi di ospitare pubblico e cast artistico di Sanremo 2021 su una nave da crociera, in modo da garantire lo spettacolo con la platea in presenza all'Ariston. Leggi anche -> Massimo Cannoletta: dopo l'addio all'Eredità, ecco cosa farà Le polemiche sulla nave da crociera La nave da crociera servirebbe a tenere le quasi 400 persone e gli ...

