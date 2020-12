Sanremo 2021 a bordo di questa nave? La clamorosa idea per non farsi fregare dal coronavirus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) «Finché la barca va, lasciala andare», cantava Orietta Berti che ora rischia di ritrovarsela per davvero, la barca, ormeggiata davanti all'Ariston. Stando infatti a quanto riportato dal sito Dagospia, la Rai starebbe valutando di stringere un accordo con Costa Crociere per risolvere l'annoso problema della presenza del pubblico a. Ecco il piano: le persone che desiderano assistere fisicamente al prossimo Festival disaranno prima tamponate in massa e poi isolate in una sorta di bolla, dove il virus non potrà entrare. Dato che la casa del Grande fratello risultava un tantino fuori mano (è a Roma), tale bolla potrebbe essere unada Crociera. Più esattamente la Costa Smeralda, visto che è stata da poco varata in quel della Liguria. Qui insomma il pubblico festivaliero svernerebbe in attesa del 2 ...