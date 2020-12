Sampdoria, Jankto tranquillizza i tifosi: le sue condizioni – FOTO (Di domenica 27 dicembre 2020) Jankto continua ad allenarsi anche durante le vacanze di Natale: paura passata per il sospetto infortunio in Sampdoria Sassuolo Jakub Jankto scaccia i fantasmi di un possibile infortunio. Vederlo accasciato, dietro la porta, nel finale del match contro il Sassuolo aveva fatto preoccupare Claudio Ranieri e i tifosi della Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista, dalle immagini postate sulle proprie Stories di Instagram, non solo ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni, ma ha mandato un chiaro messaggio di volersi far trovare pronto per il match di campionato contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020)continua ad allenarsi anche durante le vacanze di Natale: paura passata per il sospetto infortunio inSassuolo Jakubscaccia i fantasmi di un possibile infortunio. Vederlo accasciato, dietro la porta, nel finale del match contro il Sassuolo aveva fatto preoccupare Claudio Ranieri e idella. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista, dalle immagini postate sulle proprie Stories di Instagram, non solo hato tutti sulle sue, ma ha mandato un chiaro messaggio di volersi far trovare pronto per il match di campionato contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

