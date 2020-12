Samantha De Grenet fa bodyshaming su Carimadituttoedipiù? Lei risponde: “se entro nella casa scateno il panico” – VIDEO (Di domenica 27 dicembre 2020) Samantha De Grenet, durante un momento di convivialità assieme ad alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, ha parlato di Carimadituttoedipiù, influencer famosa per il linguaggio spesso pittoresco e per aver inaugurato una famosa espressione, “Emily, Tapijinderc**o“. Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta hanno spiegato l’origine dell’espressione a Samantha che, facendo mente locale sull’identità di Carima, ha detto: “Ah sì, ma è quella grossa, di colore? Lei è tanto… carica (facendo, secondo molti, riferimento al peso dell’influencer), non è il mio genere.” View this post on Instagram A post shared by Carima (@carimadituttoedipiuofficial) Il VIDEO è stato sottoposto all’attenzione di Carima che, dal suo profilo Instagram, ha ... Leggi su trendit (Di domenica 27 dicembre 2020)De, durante un momento di convivialità assieme ad alcuni concorrenti delladel Grande Fratello Vip, ha parlato di, influencer famosa per il linguaggio spesso pittoresco e per aver inaugurato una famosa espressione, “Emily, Tapijinderc**o“. Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta hanno spiegato l’origine dell’espressione ache, facendo mente locale sull’identità di Carima, ha detto: “Ah sì, ma è quella grossa, di colore? Lei è tanto… carica (facendo, secondo molti, riferimento al peso dell’influencer), non è il mio genere.” View this post on Instagram A post shared by Carima (@carimadituttoedipiuofficial) Ilè stato sottoposto all’attenzione di Carima che, dal suo profilo Instagram, ha ...

