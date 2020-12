Salvini, passerella razzista a San Vittore: 'I detenuti sono quasi tutti immigrati' (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo le sue due orette da volontario, Salvini è tornato a vestire i panni che ama di più, quelli di poliziotto, e si è recato a San Vittore: "In questa domenica di festa sono venuto a portare il ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo le sue due orette da volontario,è tornato a vestire i panni che ama di più, quelli di poliziotto, e si è recato a San: "In questa domenica di festavenuto a portare il ...

Simone00320147 : @azangrillo Le passerelle, signor Zangrillo, sono quelle che fa il suo amico #Salvini #Salviniclochard… - Massimi37634824 : @nzingaretti Cz Salvini due la vendetta, passerella per due voti di merda, ma stai a casa, strano non si è visto Di… - educatamente : Dalla passerella di Salvini a quella istituzionalizzata dell’arrivo dei vaccini, c’è solo da provare vergogna e imb… - bnk_meis : @Noiconsalvini Accompagnare dei volontari non significa fare beneficenza. I pacchi erano dei City Angels, #Salvini… - bnk_meis : @LegaSalvini Accompagnare dei volontari non significa fare beneficenza. I pacchi erano dei City Angels, #Salvini n… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini passerella Passerella Salvini alla consegna dei pacchi natalizi, lo sfogo: “Mi sono girate le balle” Il Riformista Salvini, passerella razzista a San Vittore: "I detenuti sono quasi tutti immigrati"

C'è chi polemizza e chi aiuta, io preferisco far parte degli italiani che fanno e che non chiacchierano", conclude Salvini, recordman di assenteismo ...

Interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini sul suo profilo facebook ... che De Luca non si è fatto vaccinare davanti alle telecamere per non fare una passerella mediatica. Anche il ...

