Sai perché chi viene tradito viene chiamato cornuto? (Di domenica 27 dicembre 2020) perché se una persona viene tradita viene definita cornuta o si dice di lei che porta le corna? Scopri l’origine di questa definizione. E’ così praticamente da sempre, il marito tradito viene definito cornuto. Esattamente da quando e perché le corna sono diventate simbolo dell’infedeltà coniugale? Quel che fa pensare è che il fatto sembra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 27 dicembre 2020)se una personatraditadefinita cornuta o si dice di lei che porta le corna? Scopri l’origine di questa definizione. E’ così praticamente da sempre, il maritodefinito. Esattamente da quando ele corna sono diventate simbolo dell’infedeltà coniugale? Quel che fa pensare è che il fatto sembra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ElenaCurreli : @di_scopa Ahah...non credi sei intelligente perché li sai mettere in funzione - elletrified : @s3inon Oddio sei epica! Ti adoro ?????????????????????? Lascio l'aggiunta casuale perché tu sai il motivo per cui si trova nelle mie emoji - anto_galli4 : RT @HounsognOrsola: Del #vaxcovid ...dicono tanto e niente..il tanto e' che hanno lasciato che si capisca bene che ti costringera' a segreg… - mary_ravenclaw : Mia khaleesi ti cito perché devo dedicarti uno spazietto, prima di tutto grazie per queste parole, sei una presenza… - IlBarone_Siculo : @AlfonsoTax2 Io non dico nulla sai perché! Perché qualsiasi cosa io scriva, non cambierebbe nulla, il mondo e sempre andato avanti così. -

Ultime Notizie dalla rete : Sai perché Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero