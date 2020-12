Ryan Kaji, a 9 anni guadagna 25 milioni di euro: è lo youtuber più pagato al mondo nel 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) A 9 anni, con i suoi 25 milioni di euro guadagnati quest’anno, si è aggiudicato il titolo di youtuber più pagato del 2020: stiamo parlando di Ryan Kaji, il protagonista del canale YouTube Ryan’s World. nei suoi video fa quello che sognano tutti i bimbi della sua età: aprire scatole di giocattoli e provarli, facendo le recensioni. Insomma, è pagato per giocare. Dai Lego alle pistole d’acqua passando per pupazzetti vari e tutte le ultime novità del mercato: i video di Ryan sono tutti un coro di “woow” e “woo”, ma lui sa come muoversi davanti alla telecamera e gioca con le espressioni facciali a sottolineare le sue valutazioni. Il suo canale conta 27,6 milioni di iscritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) A 9, con i suoi 25diti quest’anno, si è aggiudicato il titolo dipiùdel: stiamo parlando di, il protagonista del canale YouTube’s World. nei suoi video fa quello che sognano tutti i bimbi della sua età: aprire scatole di giocattoli e provarli, facendo le recensioni. Insomma, èper giocare. Dai Lego alle pistole d’acqua passando per pupazzetti vari e tutte le ultime novità del mercato: i video disono tutti un coro di “woow” e “woo”, ma lui sa come muoversi davanti alla telecamera e gioca con le espressioni facciali a sottolineare le sue valutazioni. Il suo canale conta 27,6di iscritti ...

