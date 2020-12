Rugby, TOP10 2020-2021: vittorie esterne di Petrarca e Valorugby, rinviato anche il derby capitolino (Di domenica 27 dicembre 2020) Scendono da tredici ad undici i match da recuperare del TOP 10 di Rugby: il massimo campionato italiano ha visto andare in scena nel pomeriggio odierno i primi due recuperi. vittorie esterne per il Petrarca Padova, corsaro con bonus per 11-33 a Piacenza, e per il ValoRugby Emilia, che passa senza bonus per 20-31 in casa del Viadana. Dopo il rinvio di Calvisano-Mogliano, si è aggiunto nelle scorse ore quello del derby capitolino tra Lazio e Fiamme Oro, che si sarebbe dovuto giocare domani. Altri tre recuperi si disputeranno domenica 3 gennaio (ma posticipi ed orari sono da definire), infine altri otto match devono ancora essere riprogrammati. Con i primi recuperi, intanto, prende forma una classifica maggiormente indicativa, dato che al momento delle dieci formazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Scendono da tredici ad undici i match da recuperare del TOP 10 di: il massimo campionato italiano ha visto andare in scena nel pomeriggio odierno i primi due recuperi.per ilPadova, corsaro con bonus per 11-33 a Piacenza, e per il ValoEmilia, che passa senza bonus per 20-31 in casa del Viadana. Dopo il rinvio di Calvisano-Mogliano, si è aggiunto nelle scorse ore quello deltra Lazio e Fiamme Oro, che si sarebbe dovuto giocare domani. Altri tre recuperi si disputeranno domenica 3 gennaio (ma posticipi ed orari sono da definire), infine altri otto match devono ancora essere riprogrammati. Con i primi recuperi, intanto, prende forma una classifica maggiormente indicativa, dato che al momento delle dieci formazioni ...

