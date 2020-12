Rudiger lascia il Chelsea | ci sono Juventus e Milan Fissato il prezzo del difensore

Gabri_Juventus : Dall’Inghilterra: ”Juve e Milan su Rudiger se lascia il Chelsea”. #calciomercatoJuve #calciomercatoJuventus #Juventus #Juve #rudiger - UgoBaroni : RT @tuttosport: Dall'Inghilterra: ' #Juve e #Milan su #Rudiger se lascia il #Chelsea ' ?? - infoitsport : 'Juve o Milan per Rudiger se lascia il Chelsea: servono 15 milioni' - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Dall'Inghilterra: ' #Juve e #Milan su #Rudiger se lascia il #Chelsea ' ?? - infoitsport : Dall'Inghilterra: 'Juve e Milan su Rudiger se lascia il Chelsea' -

Ultime Notizie dalla rete : Rudiger lascia

Corriere dello Sport.it

(Inghilterra) - Aria di divorzio in casa Chelsea con l'ex difensore della Roma, Toni Rudiger. Pirlo e Pioli sono sulle sue tracce, ma gli estimatori non mancano: in patria Borussia Dortmund e Lipsia ...Antonio Rudiger sempre più vicino a lasciare il Chelsea già a gennaio: l'ex difensore della Roma, parlando a ZDF, si è lasciato ...