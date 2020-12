(Di domenica 27 dicembre 2020)- Lo sbarco dovrà attendere,è costretto a rimanere in Portogallo. Il nuovo general manager dellaè la grande novità (insieme a Scalera) della nuova era Friedkin. Laha ...

sportli26181512 : #Roma, Tiago Pinto ancora in isolamento: studia l'italiano e prepara il mercato: Il futuro general manager del club… - infoitsport : Tiago Pinto ancora positivo al Coronavirus: ecco quando potrebbe arrivare a Roma - siamo_la_Roma : ?? Il mercato nella #Roma a #TiagoPinto ? #Scalera in cabina di regia ?? Slitta l'ingresso del portoghese causa… - siamo_la_Roma : ?? #TiagoPinto ancora positivo al #COVID?19 ? Slitta il suo arrivo a #Roma ?? Da gennaio si rivedrà sui campi d'all… - romanewseu : #TiagoPinto ancora positivo al #Coronavirus: ecco quando potrebbe arrivare a Roma #ASRoma #Romanewseu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

L’arrivo di Tiago Pinto nella capitale era fissato per l’1 gennaio, ma la sua recente positività al Covid-19 ha stravolto tutti i piani formulati in precedenza. – Tra poche settimane inizierà il 2021 ...Il futuro general manager del club giallorosso studia le strategie dalla sua casa a Lisbona: non vede l'ora di partire e cominciare a lavorare a Trigoria ...