Roma, plastica speciale intorno al ginocchio: Zaniolo torna a correre

Nei prossimi giorni, Nicolò Zaniolo tornerà a correre grazie anche a una speciale plastica intorno al ginocchio. Nicolò Zaniolo accelera il recupero dopo il secondo grave infortunio al ginocchio. Come scrive il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il talento della Roma tornerà a correre a Trigoria dopo aver avuto il via libera dal professor Fink nell'ultimo controllo effettuato prima di Natale. Zaniolo lo farà anche grazie ad una speciale plastica esterna, che servirà a proteggere il ginocchio operato. L'ex Inter potrebbe tornare a giocare tra marzo e aprile.

