Roma | Pinto ancora positivo | ritardato l’arrivo in Italia

(Di domenica 27 dicembre 2020) La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco indi Tiago, il nuovo General Manager della. I dettagli La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco indi Tiago, il nuovo General Manager della. A riportare la notizia è Il Tempo.sarebbe dovuto arrivare inil 29 dicembre, ovvero il giorno della ripresa degli allenamenti a Trigoria ma non potrà viaggiare fino a che non sarà risultato negativo al tampone. Leggi su Calcionews24.com

La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco in Italia di Tiago Pinto, il nuovo General Manager della Roma. I dettagli La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco in Italia di Tiago Pinto, il ...Ecco perché, con ogni probabilità, al fianco del general manager Tiago Pinto ci sarà Ryan ... detto che il Faraone non rientri alla fine nel nuovo progetto tecnico che la Roma ha fatto partire con la ...