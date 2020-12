Roma | nonna Gina sconfigge il Covid a 95 anni | ecco la commovente lettera della nipote

(Di domenica 27 dicembre 2020) Una bellissima storia a lieto fine quella arrivata alla nostra redazione da Ilaria, una 41enne dila cuiè riuscita a vincere la dura battaglia contro il-19 alla veneranda età di 95il racconto di Ilaria.di 95il Coronavirus «Ho la grandissima fortuna di avere una! Che di per sé, soprattutto considerando che ho 41, sarebbe già una notizia sufficiente per giustificare l’esclamazione. Ma non è tutto, ho unache alla bellezza di 95ha lottato e vinto contro il Coronavirus!! E ora fatemene usare anche due di punti esclamativi., all’anagrafe Angela, ...

