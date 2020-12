Roma | 88enne si perde dopo la messa | ritrovata a chilometri di distanza | stava per essere investita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 dicembre 2020) Va ala mattina di Santo Stefano, ma non riesce a tornare a casa perché si. E’ questo quello che è successo ieri mattina a una donna di 88 anni che era uscita di casa per andare a. E’ stata una pattuglia del IX Gruppo Eur a rintracciarla sulla Via del Mare in direzione Ostia. La donna, che camminava a piedi in mezzo alla strada e con il rischio didai veicoli in transito , è stata vista da alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato i caschi bianchi. Gli agenti hanno avvistato la signora, che corrispondeva alla descrizione della persona scomparsa. L’ottantottenne era in evidente stato confusionale, disorientata e molto agitata, ma sentendosi chiamare con il nome di battesimo dagli operanti ha iniziato a tranquillizzarsi. La pattuglia si è rivolta a ...