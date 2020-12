Rita Ora e la paura del cancro al seno dopo l’esperienza di sua madre

(Di domenica 27 dicembre 2020) Intervistata dal giornale The Sun la popstar Rita Ora, 30 anni, ha raccontato di aver trascorso i suoi ultimi vent’anni «nell’ansia di ricevere da un giorno all’altro una diagnosi di cancro al seno», con episodi ricorrenti di attacchi di panico.

Garywhi23414137 : RT @HhNaught: Rita Ora is Pure Sex Fire! ???? - Garywhi23414137 : RT @LegznHeelzXXX: Rita Ora bare tits ???????? - _Bi_NSFW_ : RT @Boots69lover: Rita Ora's butt ?? - LegznHeelzXXX : Rita Ora bare tits ???????? - SZ_01_ : RT @Boots69lover: Rita Ora's butt ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Ora

Agenzia ANSA

La popstar ha raccontato di aver sofferto per molti anni di attacchi di panico, terrorizzata che le diagnosticassero un tumore al seno come accaduto a sua madre Vera ...Tra poco andrà in pensione: «Il lavoro mi ha aiutato a staccare anche da alcune tristezze, ma ora è giusto che ci sia un ricambio». Galasso ha commentato con entusiasmo: «Rita è una persona ...