Riapertura scuole il 7 gennaio, l'affondo di De Luca: "Una follia" (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore campano sulla decisione del Governo di riaprire le scuole il prossimo 7 gennaio. Continua la polemica. De Luca (Facebook)Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, è tornato all'attacco sul tema della scuola. Da sempre ostile alla Riapertura degli edifici scolastici senza garanzie certe, cosi come del resto è successo nella regione da lui amministrata, De Luca ha ribattuto alla conferma da parte del ministro competente, della possibilità di un ritorno a scuola dal prossimo 7 gennaio. Una follia bella e buona, ha tuonato l'ex sindaco di Salerno. Il problema, secondo De Luca, cosi come manifestato in precedenza, in tutte le occasioni in cui si è discusso circa una possibile ripresa dell'anno ...

