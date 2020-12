Riapertura scuole il 7 gennaio: in aula anche di sabato, ingressi alle 8 e alle 10 con i vigili. Piano di Roma [PDF] (Di domenica 27 dicembre 2020) ingressi mattutini in due fasce orarie (8-10), in classe anche il sabato (se necessario e possibile), più mezzi pubblici e controlli anti-assembramento dei vigili e della protezione civile. L'articolo Riapertura scuole il 7 gennaio: in aula anche di sabato, ingressi alle 8 e alle 10 con i vigili. Piano di Roma PDF . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020)mattutini in due fasce orarie (8-10), in classeil(se necessario e possibile), più mezzi pubblici e controlli anti-assembramento deie della protezione civile. L'articoloil 7: indi8 e10 con idiPDF .

melitonline : Napoli. Riapertura delle scuole il 7 Gennaio? De Luca dubbioso e furioso - FloraPiachica : RT @doomboy: La Ministra dei trasporti ha stanziato fondi per dei nuovi bus in ottica riapertura delle scuole. Bella la propaganda, peccat… - _distrazione : -settembre ero felice perché si era ritornati a scuola, ma allo stesso tempo sapevo che ci avrebbero rinchiusi in c… - ToninoCogoni : RT @Paroledipaola: @marie_lefevbre @RaiUno Io lo trovo irritante. Non nutro alcuna fiducia in lui, a cominciare da come ha gestito la riape… - fenice_risorta : RT @doomboy: La Ministra dei trasporti ha stanziato fondi per dei nuovi bus in ottica riapertura delle scuole. Bella la propaganda, peccat… -